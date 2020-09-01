На Западе грозят лишить возможности Москву расплачиваться в американской валюте

В ответ на "чудовищные санкции", которые обещают США после ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального Россия будет закупать золото. Как накануне заявили аналитики Fitch Solutions, российская финансовая система может оказаться полностью отрезанной от доллара и не иметь возможности рассчитываться в иностранной валюте.

Ведущий "Царьград. Главное" Юрий Пронько напомнил, что в Конгресс США еще в 2018 году внесли законопроекты, жестко ограничивающие банковскую систему России. Данные санкции должны ударить сразу по нескольким крупнейшим банкам, таким как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.

После событий в Крыму и на Украине в России готовились к такому шагу Запада. Центробанк за шесть лет нарастил золотозапас на 120% до 2,3 тыс. т, став крупнейшим покупателем этого драгоценного металла в мире.

Покупать начали и другие банки, взвинтив общий объем в 2019 году в восемь раз – до $5,7 миллиарда.

Как пишет "Царьград", почти весь объем был вывезен в Великобританию, что следует из данных российских таможенников.

Тем временем в России опасаются девальвации рубля. Одни аналитики уверяют, что с увеличением цен на нефть российская валюта окрепнет, а другие уверяют, что доллар к концу года может превысить 80 рублей. Некоторые эксперты даже считают, что девальвация нужна российской экономике, и это чуть ли не единственный способ поправить ситуация с бюджетом.