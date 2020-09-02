На курс российской валюты теперь влияет позиция Москвы по поводу событий в Белоруссии

Девальвация рубля уже началась, считает один из опрошенных экспертов. По итогам восьми месяцев этого года российская валюта ослабла по отношению к доллару более чем на 20%. До пандемии доллар стоил 66 руб., а евро – 74. Сегодня американская валюта торгуется за 74 руб., а валюта ЕС – за 88.

Как отметил в интервью "Утро.ру" Co-Founder ГК A3F Group Александр Дужников, курс рубля становится все более привязанным к геополитическим событиям.

По этой причине, с точки зрения аналитика, в ближайшем будущем курс рубля будет напрямую зависеть от решения конфликта власти и оппозиции в Республике Беларусь. Как известно, Европарламент и США уже осудили действия Лукашенко, победу которого поддержал российский президент. А МИД Чехии уже высказал опасения по поводу повторения крымского сценария аннексирования.

Поэтому, как считает Дужников, прогноз курса рубля на ближайшие несколько месяцев будет скорее связан с политическими событиями и информационной повесткой, а не экономикой и финансовыми показателями. И только затем следует рассмотреть фактор цены на нефть.

После коронавирусного снижения потребления топлива, связанного с приостановкой авиаперелетов, хранилища были переполнены. Однако сейчас деловая активность постепенно восстанавливается, возвращая темпы потребления на прежние уровни.

Дужников высказал оптимизм и по поводу наращивания торговли с Китаем, у которого большое количество экономических конфликтных интересов с США. Поэтому он может быть заинтересован в укреплении партнерства с Россией.

Большинство экспертов, опрошенных "Утро.ру" подтвердили серьезные потери российской экономики. По мнению финансового аналитика инвестиционной компании Raison Asset Management Николая Кленова, возвращения к докризисным показателям не случится: российская экономика сильно пострадала от пандемии, федеральный бюджет в этом году будет дефицитным – слабый рубль помогает сырьевым экспортерам его пополнять.

Дальнейшая девальвация рубля этой осенью тоже возможна, добавил эксперт.

"Среди рисков – резкий рост количества зараженных коронавирусом, новые карантины, а также вмешательство России в ситуацию в Республике Беларусь и санкции из-за возможного отравления Навального"...Де-факто девальвация рубля уже происходит. Девальвация – это обесценивание валюты по отношению к другим, в данном случае, обесценивание рубля к евро и доллару", – пояснил Кленов.

Аналитик QBF Андрей Курапов, напротив, считает, что вероятность подобного сценария незначительна. Среди факторов ослабления рубля он назвал снижение доли нерезидентов и иностранных инвесторов в российских облигациях федерального займа (ОФЗ).

Согласно данным ЦБ РФ, в июле 2020 года доля вложений нерезидентов в ОФЗ снизилась до 28,9%. Ожидается, что в краткосрочной перспективе иностранные инвесторы продолжат сокращать свои позиции в российских ОФЗ ввиду ускорения тренда уменьшения ключевой ставки Центрального банка РФ.

При этом в ближайшее время, с точки зрения аналитика, Минфин РФ может перейти к покупке валюты с открытого рынка ввиду того, что стоимость эталонной марки нефти Brent закрепилась вблизи уровня $45 за баррель. А это может оказать негативное влияние на динамику рубля в краткосрочной перспективе. Также Курапов отметил и вышеперечисленные геополитические факторы.

Старший преподаватель кафедры Банковского дела Университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов, полагает, что одним из наиболее вероятных сценариев является волатильность курса до значений 75 руб. за доллар и 90 за евро, при нижнем значении валют 70 и 85 соответственно.

Эксперт добавил, что введение очередных ограничений может серьезно подкосить и без того ослабевшую экономику, а значит, толкнуть рубль в пике. В связи с этим ожидать серьезного укрепления и возврата курса рубля к 65 единицам за доллар не стоит: сильный рубль окажет дополнительное давление на бюджет.

Самый оптимистичный прогноз представил председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч. По его мнению, при текущем коридоре цен на энергоносители рубль до конца сентября будет находиться в рамках 72,5 – 76 руб. за доллар и 85,5 – 90 руб. за евро.