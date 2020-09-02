В России ждут новые санкции

После того, как представители кабинета министров ФРГ сделали официальное заявление, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом из группы отравляющих веществ "Новичок", доллар подорожал до 75 рублей 18 копеек.

По словам экспертов, курс российской валюты в настоящее время сильно зависит от ситуации вокруг Навального, находящегося сейчас в коме в одной из клиник Германии, а также событий в Белоруссии. Ранее стало известно, что Россия приготовила резерв силовиков для соседней страны, если это понадобится.

По данным РИА "Новости", МИД ФРГ вызвал посла РФ в Берлине и сообщил ему результаты обследования Навального. Позже кабинет министров Германии должен уведомить партнеров по ЕС и НАТО, чтобы выработать общую реакцию.

Против России могут ввести санкции. В Москве опасаются, что они могут коснуться компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток-2", которое еще не окончено. А также российской банковской системы.