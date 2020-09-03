Курс евро достиг 89 рублей

Российская валюта ослабла

Официальный курс европейской валюты к российскому рублю, установленный Центробанком на 4 сентября, вырос на 1,4 рубля. Таким образом, в пятницу евро стоит 89,13 рубля.

Курс американского доллара вырос на 1,61 руб., достигнув отметки 74,4 руб., следует из данных сайта ЦБ РФ.

Стоимость бювалютной корзины по официальному курсу на 4 сентября ($0,55 и €0,45) увеличилась на 1,51 рубля. Сейчас она составляет 81,6 руб., отмечает РИА "Новости".

Ранее сооснователь ГК A3F Group Александр Дужников заявлял в беседе с "Утро.ру", что по итогам восьми месяцев 2020 года российская валюта ослабла по отношению к доллару более чем на 20%. Причина, по его словам, заключается в геополитических событиях, от которых рубль становится все более зависимым.

Американская валюта подорожала после того, как  в кабмине ФРГ сделали официальное заявление об отравлении блогера Алексея Навального "Новичком".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Навальному хотели заткнуть рот: Меркель потребовала от России ответов

У главы немецкого кабмина нет сомнений в "отравлении" оппозиционного политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей