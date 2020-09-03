Российская валюта ослабла

Официальный курс европейской валюты к российскому рублю, установленный Центробанком на 4 сентября, вырос на 1,4 рубля. Таким образом, в пятницу евро стоит 89,13 рубля.

Курс американского доллара вырос на 1,61 руб., достигнув отметки 74,4 руб., следует из данных сайта ЦБ РФ.

Стоимость бювалютной корзины по официальному курсу на 4 сентября ($0,55 и €0,45) увеличилась на 1,51 рубля. Сейчас она составляет 81,6 руб., отмечает РИА "Новости".

Ранее сооснователь ГК A3F Group Александр Дужников заявлял в беседе с "Утро.ру", что по итогам восьми месяцев 2020 года российская валюта ослабла по отношению к доллару более чем на 20%. Причина, по его словам, заключается в геополитических событиях, от которых рубль становится все более зависимым.

Американская валюта подорожала после того, как в кабмине ФРГ сделали официальное заявление об отравлении блогера Алексея Навального "Новичком".