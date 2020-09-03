Что будет с долларом: эксперт дал прогноз

Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Американская валюта дешевеет на мировых торгах, но дорожает относительно рубля

Курс доллара в ближайшее время может резко снизиться. Такое мнение высказал эксперт по финансовым рискам компании AG Bisset Ульф Линдалл. По его прогнозу, падение "американца" по отношению к своему главному сопернику – единой европейской валюте – может достичь 36%.

Еще в начале 2020 года курс доллара составлял €1,12, но спустя полгода снизился до €1,18. При этом к корзине основных мировых валют доллар подешевел на 11%, передает Reuters.

Эксперты уверены, что эта тенденция продолжится. Против доллара выступают падающие показатели американской экономики, низкие процентные ставки и увеличение дефицита бюджета США из-за эпидемии коронавируса. В результате хедж-фонды выступают против доллара, их ставки на понижение уже побили десятилетние рекорды.

Эта ситуация находит отражение и на российских торговых площадках. За лето-2020 доллар подорожал к рублю всего на 5%, тогда как евро - на 13%.

По решению ЦБ РФ, официальный курс доллара на пятницу, 4 сентября, составляет 74,4 руб., курс евро – 89,13 рубля. При этом на Московской бирже 3 сентября в 16:00 доллар продавался дороже 75 руб., а евро – дешевле 89 рублей.

Николай ВИКТОРОВ

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