Кредитные организации теряют клиентов

В июле 2020 г. россияне забрали с депозитов 508,6 млн долларов. Месяцем ранее были закрыты валютные счета еще на 332,1 млн долларов. При этом привлечь валютных средств клиентов банки в июле смогли в семь раз меньше, чем в июне. Показатели валютной ликвидности падают как у мелких финансовых организаций, так и у банков, входящих в первую десятку по стране.

Больше всего вкладов в иностранной валюте закрыли клиенты ВТБ: его показатель – минус 220,6 млн долларов за июль, передает РИА "Новости". Некоторые россияне, впрочем, просто перекладывают средства с депозитов на текущие счета или соглашаются на инвестиционные предложения, но таких желающих становится все меньше.

Массово закрывают валютные счета также клиенты Альфа-банка, "Открытия", Росбанка. Есть, впрочем, и такие кредитные организации, которым удалось привлечь валюту, это, в частности, Газпромбанк, передает телеканал "360". Но говорить о том, что он перетягивает себе клиентов от конкурентов, явно не приходится.

Эксперты связывают решение граждан забрать доллары и евро из банков не только с нулевой доходностью по валютным депозитам, но и со снижением доходов населения, в связи с чем людям приходится тратить накопления. Кроме того, многих россиян напугало сообщение о введении платы за хранение иностранных денег в банках. В частности, по счетам в евро некоторые финансовые организации в РФ уже ввели комиссию.