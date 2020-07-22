В 2017 российская компания приобрела актив латвийской ГТС, однако позже ЕС ввел закон о запрете таких сделок

Латвия выкупила у "Газпрома" более трети акций у своей газотранспортной системы – компании Conexus Baltic Grid. Государственное предприятие Augstsprieguma tikls договорилось с российской корпорацией о приобретении 34,1% акций компании. Таким образом, сделка обеспечила Риге контроль над своей энергобезопасностью.

Conexus Baltic Grid является компанией, оказывающей услуги по транспортировке и хранению "голубого топлива". В своем активе у него остались магистральные нити вместе с одним из подземных газовых хранилищ. Местные законы были нацелены на исключение "Газпрома" из состава акционера компании, так как ЕС впоследствии принял решение, по которому газодобывающие компании не могут быть акционерами ГТС. Позже латвийский Минфин заключил, что для данного случая необходимо привлечь к ответственности финансовых инвесторов, которые должны были решить конфликт коммерческих интересов.

В 2017 году Augstsprieguma tikls смогла выкупить еще 34,36% акций. А в 2020 году латвийское правительство продало 29% актива Conexus японским инвесторам. "Газпром" принял решение сбыть свои акции на аукционе, по итогам которого определили покупателя. Стоимость сделки составила 77 млн евро, сообщает Baltic Course.

"Утро.ру" писало, что Варшава вернула "Газпрому" 90 миллионов долларов, которые российская сторона перечислила после пересмотра газовых тарифов. РФ должна была отправить польской стороне более полутора миллиарда долларов до 1 июля, однако позже истец заявил, что получил больше.