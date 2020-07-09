"Газпром" получил от Польши 90 миллионов долларов

"Газпром" получил от Польши 90 миллионов долларов
Фото ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев
Компания вернула России лишние деньги при взаиморасчете

Польская компания PGNiG вернула "Газпрому" лишние $90 млн, перечисленные российской стороной после пересмотра цен на газ. О выплаченной компенсации говорится в сообщении PGNiG.

По решению Стокгольмского арбитража Россия должна была отправить Польше $1,5 млрд до 1 июля. Позже президент PGNiG Ежи Квечиньский сообщил, что компания получила от "Газпрома" $1,6 млрд – больше, чем определил суд.

Глава польской компании объяснил переплату тем, что "Газпром" не учел того, что несколько раз PGNiG за газ не доплачивала. Именно эту сумму и учли при взаиморасчете.

Россия перечислила деньги Польше 1 июля. Согласно отчету, PGNiG уже на следующий день отправила обратно $90 млн, которые посчитала лишними, передает WNP.

Весной Польша выиграла суд по снижению контрактной цены на российский газ, в том числе и все поставки с начала 2014 года. В середине июля стороны подписали договоренность, согласно которой Россия выплатила польской компании $1,5 миллиарда.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
у газпрома давно уже сбылись все мечты,чо им какие то 90 миллионов,тьфу и растереть...
кемска волость?да забирайте,государство не обеднеет...
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