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Польша добилась от "Газпрома" возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Польша добилась от "Газпрома" возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов
Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем

"Газпром" перечислит польской PGNiG $1,5 млрд до 1 июля 2020 года. Соответствующая договоренность была подписана сторонами в понедельник, 15 июня. Такие образом, Польша добилась от России исполнения вердикта Стокгольмского арбитража по возмещению переплаты за поставки газа.

Между Россией и Польше в 1996 г. был заключен контракт на поставки почти 10 млрд куб. м газа в год до 2022 года. В 2015-м PGNiG подала иск с требованием пересмотреть цену сырья. В марте 2020 г. Стокгольмский арбитраж иск удовлетворил, постановив, что Россия должна возместить Польше переплату, которая возникла с ноября 2014 года.

В Москве с вердиктом не согласились, подали апелляцию, однако за поставки газа в апреле и мае 2020 г. брали уже по новой цене. При этом в Варшаве заявили, что апелляция "Газпрома", даже если будет удовлетворена, не изменит суммы компенсации за переплату, передает "Интерфакс".

Ранее "Газпром" лишил Польшу дохода от транзита российского газа в Европу, резко сократив поставки по трубопроводу "Ямал – Европа".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
какой эффективный руководитель у газпрома
у ввп совсем нет вопросов к нему,всем доволен или не осталось на кого можно положится и доверить
1
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