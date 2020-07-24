Результат конфликта между США и Китаем: курс евро превысил 83 рубля

Подобного значения валюта не достигала с 4 мая

Во время открытия торгов на Московской бирже курс евро подскочил на 0,25% – по данным на утро 24 июля он составил 83,08 рубля. 

Вырос и курс доллара, однако, как указывает URA.RU, изменения оказались незначительными – стоимость подскочила лишь на 2 копейки, составив тем самым 71,49 рублей. 

При этом подешевела нефть Brent на до 43,11 доллара за баррель, указывает "Вечерняя Москва"

Эксперты утверждают, что курс рубля снижается из-за ухудшения ситуации в мировой экономике, а также обострения отношений между Китаем и Соединенными Штатами. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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