Подобного значения валюта не достигала с 4 мая

Во время открытия торгов на Московской бирже курс евро подскочил на 0,25% – по данным на утро 24 июля он составил 83,08 рубля.

Вырос и курс доллара, однако, как указывает URA.RU, изменения оказались незначительными – стоимость подскочила лишь на 2 копейки, составив тем самым 71,49 рублей.

При этом подешевела нефть Brent на до 43,11 доллара за баррель, указывает "Вечерняя Москва".

Эксперты утверждают, что курс рубля снижается из-за ухудшения ситуации в мировой экономике, а также обострения отношений между Китаем и Соединенными Штатами.