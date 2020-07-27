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Классным руководителям в школах с 1 сентября будут доплачивать по 5 тыс. рублей. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге.
Прибавку ввели согласно поручению президента Владимира Путина. При этом уже существующие муниципальные или региональные выплаты также сохранятся.
Кравцов добавил, что обучение начнется в привычном очном формате – дистанционного не будет. Трансляцию брифинга опубликовал телеканал "Россия 24".
Ранее стало известно, как пройдут школьные линейки.
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