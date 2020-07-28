Платежи будут собирать за товары с большим углеродным следом

Европейский союз рассматривает возможность введения углеродного сбора. Если такой налог появится, экспортерам из России придется платить до $4,8 млрд в год.

К таким выводам пришли специалисты компании BCG. По мнению экспертов, наша страна сильно пострадает от введения углеродного сбора. Дело в том, что Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке по объемам сбыта углеродоемкого товара в ЕС.

Европейцы хотят ввести дополнительный сбор за товары с большим углеродным следом. Такое нововведение, в первую очередь, негативно скажется на доходах экспортеров нефти и металла, пишет "Российская газета".

Европейское сообщество серьезно задумалось над тем, чтобы превратить свою территорию в "углеродно-нейтральный континент". Введение нового сбора является одним из шагов на пути к реализации этой идеи.



Обсуждаемые сборы позволят создать благоприятные условия на рынке для иностранных компаний с невысокими выбросами парниковых газов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что доходы "Газпрома" упали в два раза за пять месяцев 2020 года. А физический экспорт голубого топлива сократился на 23%.

