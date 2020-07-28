В Центробанке заявили, что до полной регенерации нужно ждать два года

Восстановление отечественной экономики на уровне 2019 года может произойти лишь в первом квартале 2022 года. Такое заявление сделала первый заместитель главы Центробанка Ксения Юдаева.

По ее словам, возникший из-за коронавируса финансовый кризис может стать причиной "структурных сдвигов" из-за перехода в онлайн-формат и удаленной работы, которая становится массовым явлением. Сотрудникам теперь меньше приходится проводить времени в служебных командировках.

Зампред Центробанка добавила, что указанные изменения отразятся и на потенциальных темпах экономического роста. В идеале ЦБ ожидает положительного эффекта в как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, о чем Юдаева рассказала в ходе пресс-конференции "Ведомостей".

Также она добавила, что в ЦБ прогнозируют падение ВВП в этом году на 4,5-5,5% уже во втором квартале текущего года, передает URA.RU.

Ранее финансовый эксперт Николай Кленов заявлял, что при падении коронавирусной эпидемии российская валюта будет уверенно идти вверх. Чем спокойнее экономическая ситуация, тем больше желание инвесторов вкладывать средства в валюты развивающихся государств, отметил специалист.

В середине июля "Утро.ру" писало, что пандемия приостановила мировой рынок и привела к обвалу экономики с темпами, сравнимыми с Великой депрессией 1930-х годов. МВФ прогнозирует падение международной экономики на 4,5%.