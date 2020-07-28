"Черного августа" не будет: эксперт спрогнозировал резкое падение курса доллара

"Черного августа" не будет: эксперт спрогнозировал резкое падение курса доллара
Фото: Анна Майорова/URA.RU/TASS
Специалист считает, что к концу лета курс доллара остановится на отметке в 68 рублей

Российская валюта преодолела в понедельник отметку в 84 рубля за доллар. Многие аналитики принялись пугать граждан РФ "черным августом": такой рост стал антирекордом за четыре месяца, однако, объясняют специалисты, причина заключается во многих факторах. Далеко не последнюю роль в этом сыграл коронавирус.

По словам финансового эксперта Арсения Дадашева, инвесторы строят свои прогнозы, надеясь на скорое изобретение вакцины против инфекции. Сам специалист ожидает, что курс остановится в районе отметки 70 рублей за доллар. Кроме того, ЕС принял программу по выделению поддержки населению в размере 750 миллиардов евро, и Штаты готовят аналогичные меры. Не последнюю роль сыграли разработки фармацевтической промышленности: после многочисленных заявлений об успешных испытаниях по разработке препаратов нефть поднялась в цене до 44,3 доллара за баррель.

Как считает аналитик Иван Капустянский, стимулирующие меры повлекли рост покупок на прошедшей неделе. После переговоров ЕС смог определиться со своим бюджетом на ближайшее семилетие, и инвесторы успокоились. Такая же ситуация развивается в США.

В середине июля российский рубль укрепился благодаря нефти, о чем заявил Капустянский в беседе со "Свободной Прессой". А "внешний фон" говорит о том, что в дальнейшем рубль в России будет укрепляться. Не исключено, что к концу летнего сезона курс доллара упадет до 68 рублей.

Специалист добавил, что экономика РФ требует поддержки. Поэтому ЦБ объявил ставку в размере до 4,25% годовых, несмотря на минимальный эффект на валюту от действий Центробанка.

Напомним, что 17 августа 1998 года правительство объявило дефолт, из-за которого рубль обесценился в три раза. "Черным августом" в российских СМИ принято считать экономический кризис, возникший в то время.

Ранее эксперт Кирилл Плохих заявлял, что повторение сценария 1998-го года невозможно из-за больших золотовалютных резервов РФ и маленького госдолга России.

Егор МАЛКОВ

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