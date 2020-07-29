В Киеве запланировали стать гарантом планетарной продовольственной безопасности

У Незалежной на фоне эпидемии коронавируса появился шанс утвердиться в статусе мировой житницы, чтобы обеспечить землян продовольствием. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своей статье с громким заголовком "Корми и властвуй", опубликованной в местном издании "Зеркало недели".

Министр со ссылкой на данные ООН отметил, что на сегодняшний момент на планете хронически не доедают около 820 млн человек, из них 113 млн живут в голоде. Ситуация усугубилась после начала пандемии, считает украинский дипломат.

По его мнению, в новых условиях вопрос продовольственной безопасности может стать более актуальным, чем цены на энергоносители. Украина же должна выступить гарантом этой самой безопасности, уверен министр.

"В топе - кукуруза, пшеница, ячмень, соевые бобы, корма для животноводства, пшеничные отруби, растительные масла, семена масличных культур, орехи, солод, отдельные виды овощей и фруктов", – цитирует издание "Украина.ру" главу дипведомства.

Пан Кулеба сообщил, что аналитики министерства прогнозируют наличие большого потенциала у отечественного продовольствия в странах Африки, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии. Также украинские товары могут быть востребованы в некоторых регионах Латинской Америки.

Между тем, нынешнее лето принесло аграриям соборной много неприятных сюрпризов – в одних областях страны ливни залили весь урожай, в других его выжгло нещадное солнце и недостаток водоснабжения. Больше всех, пожалуй, страдает Херсонщина. После блокировки Северо-Крымского канала в 2014 г. из-за обезвоживания в регионе растет количество песчаных почв, непригодных для земледелия.

Плодородные земли здесь превращаются в пустыни, где ничего невозможно выращивать. И с каждым годом эта проблема лишь увеличивается. "Утро.ру" сообщало об экономических потерях государства в связи с перекрытием днепровской воды в Крым, как это бумерангом ударяет по Киеву.



В нынешнем году фермеры Херсонской области из-засухи, вероятно, потеряют до 80% своего урожая, пишет издание EADaily. Не менее сложная ситуация складывается в Одесской и Николаевской областях.

