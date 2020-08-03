Белоруссия нашла замену российской нефти

Белоруссия нашла замену российской нефти
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минск спасает азербайджанское сырье и украинский порт

В Белоруссию отправился пятый с марта нынешнего года танкер с нефтью азербайджанской компании SOCAR. Груз сначала прибудет в одесский порт, а затем по трубопроводу "Одесса – Броды" направится на Мозырский НПЗ. Об этом сообщил пресс-секретарь республиканского госконцерна “Белнефтехим” Александр Тищенко.

Сам танкер с 85 тыс т сырья вышел из грузинской гавани Супсы накануне, 2 августа.

"Прибытие в порт "Южный" ожидается 4 – 5 августа", – цитирует Тищенко издание "Тэкноблог".

По словам председателя "Белнефтехима" Андрея Рыбакова, в 2020 году Республика может получить из Азербайджана до 1 млн т нефти.

Напомним, Минск приобрел у SOCAR три танкера нефти текущей весной. Мозырьский НПЗ уже получил 250 тыс т азербайджанского топлива. Сырье также пришло в порт Одессы, а потом было перекачано по нефтепроводу "Одесса – Броды" и далее по одной из веток советской магистральной трубы “Дружба”.

Добавим, белорусские власти были вынуждены искать альтернативных поставщиков черного золота после разногласий с Москвой из-за цен в конце 2019 года. Сейчас российскую нефть в Республику поставляет лишь одна наша компания -  "Сафмар". В Минске периодически заявляют, что ведут переговоры о закупках топлива с разными поставщиками, в том числе "новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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