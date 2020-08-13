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Россияне стали чаще жаловаться на качество и переплату услуг, предоставляемых коммунальщиками. Об этом сообщила исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг "ЖКХ контроль", член общественной палаты РФ Светлана Разворотнева.
По ее словам, если раньше наши граждане больше критиковали именно выплаты, то в текущем году жалоб больше поступает на качество предоставляемых услуг. Впрочем, отметила представитель ОП, данная "проблема сезонная", пишет издание "ПолитРоссия".
Также она считает, что в огромных платежках есть вина и самих жильцов, которые не умеют экономить. Поскольку дело не в росте стоимости услуг, а в количестве их потребления.
"В России тарифы ниже, чем в Германии и Франции, но платим больше – за ремонт и прочие расходы", – сказала исполнительный директор.
Далее Разворотнева предложила способы экономии: не открывать окна, когда в квартире слишком жарко; мыть окна, чтобы в жилище было светлее и не нужно было лишний раз включать свет; поставить датчики движения, чтобы электричество зря не использовалось в комнате, где никого нет; закупиться бытовой техникой класса "А".
"А еще лучше поставить простейшую регулирующую аппаратуру. Такая система будет регулировать тепло в зависимости от погоды", – посоветовала Разворотнева.
Она утверждает, что таким способом можно сберечь 30-50% средств от обычного размера выплаты.
Об альтернативных вариантах экономии на услугах ЖКХ "Утро.ру" писало ранее в июне.
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