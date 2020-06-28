Эксперт назвал способы сократить затраты на ЖКХ

Эксперт назвал способы сократить затраты на ЖКХ
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
При выполнении нескольких простых действий можно существенно снизить расходы на "коммуналку"

Затраты на ЖКХ можно сократить в полтора-два раза при своевременной оплате счетов, установке счетчиков, энергосберегающих ламп и пластиковых окон. Такое заявление сделал гендиректор "Городских инновационных технологий" Сергей Минко в интервью с агентством "Прайм".

Не допускать просрочек

Эксперт напомнил, что с 1 июля ожидается рост тарифов на электричество и газ. Нельзя допускать просрочек при оплате услуг: задержка приведет к начислению пени и штрафов.

Установка счетчиков

Без счетчика на воду жители частных домов оплачивают "коммуналку" по коэффициенту, который рассчитывается, исходя из числа проживающих и площади полива. А такое устройство дает возможность сократить расход на воду минимум вдвое, даже во время летнего сезона.

Энергосберегающие лампы и пластиковые окна

Энергосберегающие лампы и пластиковые окна необходимы для контроля расхода тепла в зимнее время. Даже частое мытье светильников, отмечает Минко, дает определенную экономию: освещение становится лучше.

Специалист предупреждает: не стоит даже думать о незаконных способах подключения к электросети. Такие действия могут не только привести к аварии, но и повлечь наступление уголовной ответственности.

Жители многоквартирных домов также могут принять участие в решениях домоуправления, которое призвано защищать интересы жильцов.

Ранее "Утро.ру" писало, что тарифы на ЖКХ вырастут на 4% с 1 июля. С этого же числа должна произойти индексация выплат для отдельных категорий пенсионеров.

Игорь ЛУКИН

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