Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Плата за коммуналку повысится с 1 июля
Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com
Тарифы вырастут на 4%

С 1 июля россиянам придется больше платить за ЖКХ. Во втором месяце лета произойдет "плановая" инфляция. Минстрой не стал сохранять тарифы на прежнем уровне, несмотря на проблемы с финансами, с которыми некоторые жители страны столкнулись в связи с пандемией коронавируса.

Как пишет "Московский комсомолец", если тарифы не повышать, то соответствующие компании столкнутся с дефицитом финансирования и не смогут развиваться. 

В разговоре с изданием директор АНО "Организация народного контроля" Наталья Чернышева высказала мнение, что на решение ведомства подействовали просьбы ресурсоснабжающих организаций. При этом идею не изменять платежи поддерживали и некоторые депутаты, и сенаторы. Эксперт полагает, что повышение коммуналки приведет к тому, что некоторые россияне перестанут тратить на нее деньги, тем более, что до 1 января 2020 г. за неуплату штрафовать не будут. Она также отметила, что многие люди оказались безработными и не сразу смогут найти новое место. По ее словам, долг россиян может увеличиться до 30%, в результате в платежах будет большой кассовый разрыв. 

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман согласен с коллегой. По его мнению, рост тарифов вызовет еще большие финансовые трудности у россиян и увеличение числа неплательщиков.  

Раннее "Утро.ру" писало о том, какие еще изменения ждут россиян с 1 июля 2020 года. 

Полина ИВАНОВА

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