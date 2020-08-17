Вашингтон пытается наказать европейцев, как иранцев, причем на их же территории

Вашингтон ведет борьбу против газопровода "Северный поток – 2" по той же технологии, которую применяет в отношении ядерной программы Ирана. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV, отметив, что спор о российском проекте американцы ведут "особенно коварными средствами", поскольку США очень хотят продать европейцам свой собственный природный газ.



"США борются с европейским энергетическим проектом теми же средствами, что и с их заклятым врагом Ираном. (…) Весной 2018 г. администрация (хозяина Белого дома Дональда) Трампа вышла из соглашения между США, ЕС и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с Ираном о мирном использовании ядерной энергии, переговоры по которому велись еще при (экс-главе Штатов) Бараке Обаме. Когда ЕС отказался последовать его примеру, США пригрозили наказанием любой компании и физическим лицам, которые нарушат торговые санкции США с Ираном", – говорится в материале.

Подобный сценарий американцы уготовили и для "СП – 2", при этом, отмечает издание, в действиях Вашингтона появилось новшество: в случае с нашим газопроводом Штаты хотят наказать европейские компании за ведение бизнеса на территории Старого Света, а это означает вмешательство в энергетический рынок Евросоюза.

В Вашингтоне пугают Европу зависимостью от российского газового крана, который президент РФ Владимир Путин якобы "может перекрыть по своему желанию". Особенно громко Трамп борется против правительства Германии. Со своей стороны, Берлин указывает, что даже Советский Союз не использовал поставки газа в качестве средства давления на Западную Европу.

Тем не менее, до сих пор ни в ФРГ, ни в целом в Европе пока не смогли дать решительный отпор угрозам США. Эксперты и немецкие политики считают, что меры Вашингтона вызваны совсем не беспокойством о европейской энергобезопасности, а собственными экономическими интересами. Международные правила совсем не соблюдаются американскими властями, подчеркивается в статье.

Одновременно Берлин и Москва полны решимости завершить строительство трубопровода, резюмирует автор.

Ранее сегодня "Утро.ру" сообщало, что депутаты бундестага намерены обратиться в ООН в связи с мерами США против "Северного потока – 2". Как заявил председатель комитета парламента ФРГ по энергетике Клаус Эрнст, ни одно государство не имеет права указывать другому или объединению стран, как обеспечивать собственную энергобезопасность.