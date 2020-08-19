ВМФ сопроводил трубопрокладчики по "Северному потоку - 2" до Калининграда

ВМФ сопроводил трубопрокладчики по "Северному потоку - 2" до Калининграда
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В Совфеде заявили, что провокации со стороны других стран недопустимы

Россия направила корабли Военно-морского флота для сопровождения своего трубоукладчика и судов снабжения, которые занимаются прокладкой "Северного потока – 2". Флот сопроводил их во время перехода, чтобы обезопасить от возможных провокационных действий со стороны других государств, сообщил зампред Совета безопасности РФ Михаил Попов.

Он отметил, что речь идет об оказании помощи кораблям "Академик Черский", занимающемуся укладкой труб, и "Остапу Шеремету" с "Иваном Осипенко", выполняющим функцию снабжения. ВМФ охранял суда по маршруту Владивосток – Калининград.

Приостановка строительства трубопровода возникла из-за американских санкций. Как отметили в "Газпроме", проект "СП – 2" достроен практически на 94%. Доведением дела до конца занимается российская сторона.

В настоящее время "Черский" стоит вместе с другим прокладчиком "Фортуна" у портов ФРГ, неподалеку от трассы трубопровода, передает "Интерфакс".

Попов добавил, что ВМФ также может быть задействован в обеспечении безопасности российской части Арктики, где столкнулись геополитические интересы многих стран. Он отметил, что регион имеет не только стратегическое, но и огромное транспортно-экономическое значение.

Ранее немецкий телеканал N-TV заявил, что Штаты борются против газопровода "Северный поток – 2" по технологии, применяемой в сдерживании ядерной программы Ирана. Спор по газопроводу Вашингтон ведет "особенно коварными средствами", так как желает продать Европе свой СПГ.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Украина готовила спецоперацию с задержанными в Минске россиянами с 2019 года

Незалежная собиралась использовать граждан РФ для обмена пленными

Смешные анекдоты на 19 августа

Свежая подборка шуток от "Утро.ру" поднимет настроение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей