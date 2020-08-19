Норвежский шпион имел отношение к "Северному потоку"

Личность подозреваемого раскрыта

Гражданин Норвегии, задержанный в Осло несколько дней назад по подозрению в работе на российскую разведку, является сотрудником консалтинговой компании DNV GL, оказывавшей услуги по проекту "Северный поток".

По информации норвежских СМИ, секретные сведения мужчина мог передавать дипломатам РФ. По крайней мере, с одним из них он контактировал напрямую, пишет "Прайм".

Учитывая, что компания, в которой задержанный работал, занимается сертификацией подводных газопроводов, передаваемые данные могли касаться проектов "Северный поток" или "Северный поток – 2".

В DNV GL подтвердили, что мужчина является их сотрудником, но заявили, что выдать гостайну он не мог.

"Он не имел доступа к секретной информации, поэтому не работал над проектами для оборонной промышленности, для вооруженных сил Норвегии и других правительственных структур", – приводит Upstream сообщение компании.

Пятидесятилетнего жителя Норвегии задержали 15 августа. По обвинению в шпионаже ему грозит 15 лет лишения свободы. Подозреваемый все отрицает.