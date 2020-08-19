Норвежский шпион имел отношение к "Северному потоку"

Норвежский шпион имел отношение к "Северному потоку"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Личность подозреваемого раскрыта

Гражданин Норвегии, задержанный в Осло несколько дней назад по подозрению в работе на российскую разведку, является сотрудником консалтинговой компании DNV GL, оказывавшей услуги по проекту "Северный поток".

По информации норвежских СМИ, секретные сведения мужчина мог передавать дипломатам РФ. По крайней мере, с одним из них он контактировал напрямую, пишет "Прайм".

Учитывая, что компания, в которой задержанный работал, занимается сертификацией подводных газопроводов, передаваемые данные могли касаться проектов "Северный поток" или "Северный поток – 2".

В DNV GL подтвердили, что мужчина является их сотрудником, но заявили, что выдать гостайну он не мог.

"Он не имел доступа к секретной информации, поэтому не работал над проектами для оборонной промышленности, для вооруженных сил Норвегии и других правительственных структур", – приводит Upstream сообщение компании.

Пятидесятилетнего жителя Норвегии задержали 15 августа. По обвинению в шпионаже ему грозит 15 лет лишения свободы. Подозреваемый все отрицает.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вывоз ценностей?": спецборт РФ вернулся из Минска в Москву

Пользователи гадают, зачем в столицу Белоруссии летал самолет ФСБ

Смешные анекдоты на 19 августа

Свежая подборка шуток от "Утро.ру" поднимет настроение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей