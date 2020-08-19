"Газпром" засекретил информацию по "Северному потоку - 2"

"Газпром" засекретил информацию по "Северному потоку - 2"
Фото: Stephan Schulz/ZB/www.globallookpress.com
В России признали трудности с реализацией проекта из-за внешнего давления

"Газпром" не отказывается от намерения построить "Северный поток – 2", необходимые работы по реализации проекта ведутся. Об этом сообщили в российской компании. Вместе с тем делиться подробностями там не стали.

Единственное, что в ПАО "Газпром" готовы официально сказать по поводу "Северного потока – 2", это что "планы по завершению сохраняются". На все уточняющие вопросы, поступившие в рамках онлайн-конференции "Диалог с компанией Газпром : ВТБ" предлагался один ответ: объем публичной информации о реализации проекта ограничен.

"На проект оказывается значительное давление", – пояснили в "Газпроме".

Прокладка труб по дну Балтийского моря была приостановлена в январе 2020 года, после того, как Вашингтон пригрозил санкциями владельцам судов, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". Сейчас США объявили о новом пакете санкций, направленных против газопровода. Это уже сильно осложнило взаимоотношения Вашингтона и Берлина.

Чтобы минимизировать риски, "Газпром" идет на различные ухищрения. В частности, его единственное судно-трубоукладчик "Академик Черский" было продано другой компании. Сейчас появилась информация, что РФ скупает подходящие суда через подставных лиц. Например, некая кипрская фирма приобрела корабль у компании Bourbon offshore, ранее предоставлявшей свой флот для "Северного потока – 2", передает EADaily.

Накануне стало известно, что корабли ВМФ РФ будут охранять суда, привлеченные к строительству "Северного потока – 2".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вывоз ценностей?": спецборт РФ вернулся из Минска в Москву

Пользователи гадают, зачем в столицу Белоруссии летал самолет ФСБ

Сотни обманутых: как на туристах наживаются в Крыму

Эксперты намерены создать единую турбазу данных для проверок гостиниц

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей