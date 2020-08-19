"Газпром" засекретил информацию по "Северному потоку - 2"

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"Газпром" не отказывается от намерения построить "Северный поток – 2", необходимые работы по реализации проекта ведутся. Об этом сообщили в российской компании. Вместе с тем делиться подробностями там не стали.
Единственное, что в ПАО "Газпром" готовы официально сказать по поводу "Северного потока – 2", это что "планы по завершению сохраняются". На все уточняющие вопросы, поступившие в рамках онлайн-конференции "Диалог с компанией Газпром : ВТБ" предлагался один ответ: объем публичной информации о реализации проекта ограничен.
"На проект оказывается значительное давление", – пояснили в "Газпроме".
Прокладка труб по дну Балтийского моря была приостановлена в январе 2020 года, после того, как Вашингтон пригрозил санкциями владельцам судов, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". Сейчас США объявили о новом пакете санкций, направленных против газопровода. Это уже сильно осложнило взаимоотношения Вашингтона и Берлина.
Чтобы минимизировать риски, "Газпром" идет на различные ухищрения. В частности, его единственное судно-трубоукладчик "Академик Черский" было продано другой компании. Сейчас появилась информация, что РФ скупает подходящие суда через подставных лиц. Например, некая кипрская фирма приобрела корабль у компании Bourbon offshore, ранее предоставлявшей свой флот для "Северного потока – 2", передает EADaily.
Накануне стало известно, что корабли ВМФ РФ будут охранять суда, привлеченные к строительству "Северного потока – 2".
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