Страна не вернется к покупке российского газа

Турецкое буровое судно обнаружило в водах Черного моря крупные запасы газа. По оценкам специалистов, их объем может достигать 320 млрд кубометров – подобных крупных месторождений в Турции нет. Как сообщает РИА "Новости", добыча уже началась.

Президент Реджеп Эрдоган считает, что теперь для Турции открывается новая энергетическая эпоха. Ранее страна закупала газ за границей – не так давно Анкара заявила об отказе от газа из России и от "Турецкого потока".

Аналитики утверждают, что зависимость в энергетическом вопросе от других стран очень давила на Турцию. Для независимости от импорта ей не хватало крупного месторождения газа – мелкие и без того постоянно находили в водах Черного моря.

Ранее Эрдоган заявлял, что в пятницу сообщит о "сенсации". В международном пространстве переживали, что президент Турции сделает заявление о войне или о выходе страны из НАТО.