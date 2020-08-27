Продавцы интернет-магазинов требуют установить новые правила торговли

Срок действия нынешних "Правил продажи товаров дистанционным способом", по которым онлайн-клиенты торговых площадок имеют право сдать любой приобретенный товар, истекают 1 января 2021 года. Им на смену Минпромторг готовит новый документ. По просьбе интернет-торговцев, в нем может быть прописан запрет на отказ от некоторых категорий товаров.

Речь, в частности, о косметике, нижнем белье, смартфонах и крупной бытовой технике надлежащего качества, отмечают "Известия". Продавцы поясняют, что не могут повторно выставить на продажу, к примеру, шампунь, поскольку номинально он считается уже бывшим в употреблении, уточняет "ФедералПресс".

Но, с другой стороны, при покупке через интернет клиент не может сразу оценить качество товара, возражают эксперты. Поэтому регулятору предстоит сложный выбор – чью сторону принять.

Ранее многие компании из-за коронавируса изменили правила интернет-торговли в пользу клиента.