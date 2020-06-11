Ретейлеры ищут и находят способы преодолеть кризис

Эпидемия COVID-19 ударила по розничной торговле в России сильнее ожидаемого. В апреле оборот сократился на 23,4% вместо расчетных 17%. Ситуацию усугубляет рост потерь доходов граждан. Только за первый месяц карантина количество безработных достигло рекордного уровня в 4,3 миллиона человек. Чтобы выжить в этой ситуации, ретейлу необходимо искать пути оптимизации, считает сооснователь торговой сети FixPrice Сергей Ломакин

"Компании вынуждены встать на путь более интенсивной цифровизации, переносить офлайн-экспансию в онлайн, адаптировать ассортимент и цены под новые запросы покупателей и трансформировать торговые точки в соответствии с требованиями надзорных органов и клиентов", – указал Ломакин на основные изменения.

Все это происходит на фоне сокращения доходов и ограниченного бюджета. Компании уже пересматривают планы развития. Так, X5 Retail Group, в управлении которой находятся торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", намерена отказаться от 20% запланированных к открытию магазинов.

Параллельно компании вкладываются в развитие онлайн-торговли. По прогнозу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), к концу 2020 г. данная сфера в России вырастет на треть. Действующим онлайн-площадкам пришлось перестраиваться на ходу. К примеру, компания WildBerries в срочном порядке наняла в два раза больше курьеров для доставки заказов – до карантина 90% покупателей предпочитали сами забирать покупки из точек выдачи. В итоге за полтора месяца число сотрудников WildBerries выросло с 30 тысяч до 53 тысяч человек.

С такими же трудностями столкнулись и остальные торговые компании. X5 Retail Group в марте – апреле наняла около 40 тысяч человек, чтобы удовлетворить выросший спрос на онлайн-заказы. Причем компания намерена и дальше вкладываться в развитие этой сферы. Опасения, что онлайн-торговля станет "убийцей" традиционного ретейла, оказались ошибочными.

"На деле выигрывает омниканальность, бесшовное сочетание двух форматов. Покупатель сам выберет, где ему удобнее получать информацию и совершать покупку, но ему нужно предоставить выбор. Продавец же должен извлекать максимум из каждого контакта с клиентом – в интернете, соцсетях, в физическом магазине", – подчеркнул Сергей Ломакин.

Еще одна точка роста для ретейлеров, по мнению бизнесмена, это "гибридные" форматы, когда объединяются продавцы товаров, которые не являются взаимодополняющими. Эта тенденция начала укрепляться еще в 2019 г., когда в универсамах появились кофейни, а в книжных магазинах – коворкинг-зоны.

Эпидемия коронавируса продемонстрировала плюсы всевозможных mixed-направлений. Так, в супермаркетах "Перекресток" появились блюда, приготовленные в ресторанах сети Novikov Group и "АндерСон", в "Ленте" можно приобрести блюда из меню "Шоколадницы". X5 Retail Group заключила соглашение с продавцом электроники и бытовой техники DNS и доставляет заказы из их интернет-магазина в постаматы, находящиеся в "Пятерочках", сообщают "Вести". К этому сервису доставки уже подключились "М.Видео", "Эльдорадо", Oriflame.

"Для ретейлеров, работа которых была парализована эпидемией, сотрудничество с компаниями, имеющими развитую систему логистики и выход во многие регионы страны, стало настоящим спасительным кругом", - отмечает Сергей Ломакин. Продавцы не только получили возможность сохранить клиентов и привлечь новых, но и снизить операционные расходы. Поэтому подобные коллаборации продолжат развиваться.

В поисках выхода из кризиса ретейлеры идут и на расширение своего ассортимента. Walmart, например, начал продажу подержанной одежды и аксессуаров известных брендов. "Это отвечает сразу двум трендам: экологическому – борьбе с избыточным потреблением и финансовому – сокращению расходов в период глубокого экономического кризиса", – пояснил Сергей Ломакин.

После пандемии покупатели еще долго будут опасаться заражения, поэтому откажутся от бесцельных прогулок по магазинам и эмоционального шопинга. Конкурентное преимущество в итоге получат ретейлеры, работающие по модели жесткого дискаунтера. Выиграют также сети, продвигающие бесконтактную торговлю.

"Не за горами то время, когда для похода в магазин нам не нужен будет даже кошелек. Искусственный интеллект сам идентифицирует покупателя на входе, проанализирует, какие именно товары он взял с полки, и при выходе из торговой точки спишет стоимость покупки со счета, привязанного к аккаунту пользователя", – прогнозирует Сергей Ломакин.

Сергей Ломакин – российский бизнесмен. В 1998 г. основал одну из первых в России сеть продовольственных дискаунтеров "Копейка". В 2007 г. открыл первый магазин сети Fix Price. В сентябре 2019 г. компания вошла в топ-100 по версии Forbes.