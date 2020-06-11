Кабмин оказывает поддержку потерявшим работу гражданам и индивидуальным предпринимателям

Правительство увеличило размер минимального пособия по безработице до 4500 рублей за май-июль. Соответствующее постановление сегодня подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает сайт кабмина.

Также на три месяца продлена возможность получения пособия по безработице для тех россиян, у кого период выплат закончился после 1 марта.

Кроме того, расширяется число семей с детьми до 18 лет, которым вместе с пособием по утере рабочего места выплатят на каждого ребенка в июне-августе по 3 тыс руб в месяц.

Поддержка будет оказана тем индивидуальным предпринимателям, которые из-за эпидемиологического карантина вынуждены были прекратить свою деятельность и официально признаны безработными. Они получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.

Как напоминает телеканал "360", данные меры приняты в связи с поручениями президента РФ Владимира Путина в целях поддержки граждан в период карантинных ограничений.