Изменения условий действия ограничительных мер будут зависеть от ситуации с COVID-19

Если в России ситуации с коронавирусом ухудшится, возможен формат чередования карантина и его отмены. Об этом сегодня заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Жесткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни", – цитирует чиновника "РИА "Новости".

Он отметил, что подобный вариант действий имеет место быть.

Напомним, с 9 июня в Москве сняты жесткие ограничительные меры по передвижению и работе в столице. Еще не открыты в большинстве своем культурные учреждения, не снято правило ношения масок и перчаток в общественных местах.

Также в четверг мэр Сергей Собянин не рекомендовал в праздники 12 июня в День России и 24 июня в день проведения Парада Победы участвовать в массовых мероприятиях, поскольку они еще запрещены. Градоначальник посоветовал смотреть торжества по телевизору, пишет RT.

