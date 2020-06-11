Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россиян ждут чередования форматов карантина

Изменения условий действия ограничительных мер будут зависеть от ситуации с COVID-19

Если в России ситуации с коронавирусом ухудшится, возможен формат чередования карантина и его отмены. Об этом сегодня заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Жесткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни", – цитирует чиновника "РИА "Новости".

Он отметил, что подобный вариант действий имеет место быть.

Напомним, с 9 июня в Москве сняты жесткие ограничительные меры по передвижению и работе в столице. Еще не открыты в большинстве своем культурные учреждения, не снято правило ношения масок и перчаток в общественных местах.

Также в четверг мэр Сергей Собянин не рекомендовал в праздники 12 июня в День России и 24 июня в день проведения Парада Победы участвовать в массовых мероприятиях, поскольку они еще запрещены. Градоначальник посоветовал смотреть торжества по телевизору, пишет RT.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Цымбалюк-Романовская отказалась хоронить Джигарханяна

Сын разбитого инсультом артиста разнес Виталину за скандальные, по его мнению, высказывания

Возлюбленного Бузовой срочно доставили в больницу после ДТП

Парень попал в аварию во время съемок клипа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей