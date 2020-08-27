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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о рефинансировании $1 млрд долга Минска перед Москвой.
Белорусский лидер добавил, что глава кабмина Сергей Румас обсудит детали с российским премьером Михаилом Мишустиным. Республика "оставит у себя" указанную сумму, что должно стать "хорошим подкреплением" и поддержкой для национальной валюты.
Президент отметил в ходе совещания в Минске, что силы, направившие свои ресурсы на дестабилизацию обстановки в стране, призывают к расшатыванию внутреннего финансового рынка.
"Некоторые поддаются – валюту из банков забрать и так далее", – приводит БелТА слова Лукашенко.
Он добавил, что власти не допустят обвала белорусского рубля, однако вместе с этим не станут препятствовать населению в желании приобрести иностранную валюту.
Лукашенко также признал: курс нацвалюты в стране плавает, и Минску трудно его сдержать. Ставка делается на экспорт – особенно в Россию и Китай.
Президент добавил, что правительство смогло пережить выборы и "призывы к забастовкам", а также "блицкриг на улицах". Поэтому власти решат проблему с плавающим курсом национальной валюты.
"Утро.ру" сообщало, что Минск призвал срочно начать отказываться от расчета в долларах в странах Евразийского экономического союза – РФ, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.
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