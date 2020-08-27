Лукашенко: Москва простит Минску долг

Лукашенко: Москва простит Минску долг
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лукашенко заявил, что при плавающей нацвалюте это станет "хорошим подкреплением"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о рефинансировании $1 млрд долга Минска перед Москвой.

Белорусский лидер добавил, что глава кабмина Сергей Румас обсудит детали с российским премьером Михаилом Мишустиным. Республика "оставит у себя" указанную сумму, что должно стать "хорошим подкреплением" и поддержкой для национальной валюты.

Президент отметил в ходе совещания в Минске, что силы, направившие свои ресурсы на дестабилизацию обстановки в стране, призывают к расшатыванию внутреннего финансового рынка.

"Некоторые поддаются – валюту из банков забрать и так далее", – приводит БелТА слова Лукашенко.

Он добавил, что власти не допустят обвала белорусского рубля, однако вместе с этим не станут препятствовать населению в желании приобрести иностранную валюту.

Лукашенко также признал: курс нацвалюты в стране плавает, и Минску трудно его сдержать. Ставка делается на экспорт – особенно в Россию и Китай.

Президент добавил, что правительство смогло пережить выборы и "призывы к забастовкам", а также "блицкриг на улицах". Поэтому власти решат проблему с плавающим курсом национальной валюты.

"Утро.ру" сообщало, что Минск призвал срочно начать отказываться от расчета в долларах в странах Евразийского экономического союза – РФ, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
я не понял,рефинансирует или простит один миллиард
кемска волость? да забирайте...так что ли
содержать усатого можете за свой счет и не путайте личную шерсть с государственной
с украиной не так было или нет?
Сергей Михайличенко
Ответить
Да сколько же нахлебников на российский бюджет! Вот только россиянам никто долги прощать не собирается. Да и усатый сегодня лебезит, а как только обстановка в РБ устаканится, опять Западу очко зализывать начнет, а Россия для него агрессор!!!
1
новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

О скандале с россиянами в Белоруссии и пандемии: интервью Путина - главное

Эпидемия коронавируса, ситуация в Белоруссии, спецоперация Украины и США против россиян - глава РФ откровенно рассказал о последних событиях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей