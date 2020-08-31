Россияне вынужденно переходят на оплату кредитками

Россияне вынужденно переходят на оплату кредитками
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
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Жизнь в долг становится все более привычной в РФ

Россияне стали активно пользоваться кредитными картами. Если раньше многие оформляли кредитки на случай непредвиденных расходов или для запланированных крупных трат, то теперь люди на эти деньги просто живут.

В июле 68% клиентов, получивших кредитные карты, сразу потратили весь предусмотренный лимит. Это исторический максимум для России, указывают аналитики Бюро кредитных историй (БКИ). Причем, не важно, каков размер лимита – 10 или 100 тыс. рублей. Это означает, что жить в долг начали как малообеспеченные граждане, так и россияне с высоким уровнем дохода, пишет "Коммерсант".

Эксперты называют это повышение популярности кредиток вынужденным и связывают его с двумя факторами – пандемией коронавируса и банковскими предложениями по срокам беспроцентного расходования кредитных средств. Проблема в том, что далеко не все пользователи могут вовремя вернуть на счет потраченный займ. Учитывая большую вероятность второй волны эпидемии коронавируса, вслед за растущим использованием кредитных карт можно ожидать рост задолженности по выплатам. 

Ранее стало известно, что граждане РФ массово закрывают валютные счета. К этому их вынуждают как комиссии за хранение средств в банках, так и необходимость иметь деньги на счетах для текущих расходов.

Николай ВИКТОРОВ

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