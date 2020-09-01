Прибалтика отказывается от белорусской электроэнергии

Прибалтика отказывается от белорусской электроэнергии
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эстония, Латвия и Литва нашли других поставщиков электричества

Таллин, Рига и Вилюнюс договорились о торговле электроэнергией с "третьими странами" после введения в эксплуатацию АЭС в Белоруссии. Министр экономики Эстонии Таави Аас заявил, что для его страны важен "единый тариф на использование инфраструктуры", а достигнутая договоренность улучшает рыночное положение и перспективы местных производителей электроэнергии.

По словам заместителя главы ведомства Тимо Татара, Эстония выступает за рыночное равноправие, безопасные поставки и инвестиционную безопасность на энергорынке прибалтийских стран.

Закупка белорусской электроэнергии будет завершена. Для этого страны Прибалтики внедрили систему опознавания источников электроэнергии.

"Торговля электроэнергией будет сокращена ​​на российско-латвийском участке, сохранятся мощности, оставшиеся от внутрибалтийской торговли. Торговля электроэнергией между Калининградом и Литвой продолжится в прежнем объеме", – уточняется на сайте Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

Загрузка ядерного топлива в первый блок Белорусской атомной электростанции началась в начале августа. Ввод в эксплуатацию энергоблока №2 на БелАЭС запланирован на 2022 год.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Рига запретила въезд 30 белорусским чиновникам из-за ситуации после выборов в Республике. Как отмечает латвийский МИД, причиной стала "фальсификация президентских выборов" и "последующее насильственное подавление мирных протестов".

Егор МАЛКОВ

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