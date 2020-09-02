Из резервного фонда поступит практически 22 миллиарда рублей для групп риска

Правительство РФ выделит дополнительные средства для медиков, занимающихся лечением больных COVID-19. Соответствующее распоряжение подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным.

На пособия медикам и соцработникам выделят практически 22 млрд рублей. Как отмечает "Свободная пресса", 321 млн предназначен для кадров ФМБА, около 1,8 млрд – сотрудникам соцучреждений, к которым относятся дома для престарелых людей и интернаты для инвалидов, где продолжает действовать специальный режим работы из-за COVID-19. Рабочий персонал проживает в пределах этих стационаров на временной основе. Длительность смены составляет две недели.

Решение о финансовой поддержке указанных категорий поступило после распоряжения президента России Владимира Путина, напоминает URA.RU. Источник средств, которые должны поступить социальным и медицинским работникам, – резервный фонд правительства РФ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился ускорить процесс перечисления выплат в субъекты для того, чтобы они как можно быстрее дошли до их получателей. В ходе заседания правительства РФ, которое прошло 27 августа, глава кабмина отметил, что случаи заражения COVID-19 до сих пор есть, и их продолжают выявлять, несмотря на общую стабильность по эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. Медики и соцработники, оказывающие помощь зараженным, продолжают находиться в зоне риска.

Перечень распоряжений правительства, направленных на выделение указанных средств, опубликован на сайте кабмина.

"Утро.ру" сообщало ранее, что властями принято решение выделить из государственного бюджета более 34 млрд руб. для оказания финансовой помощи семьям с детьми от 3 до 7 лет. Размер указанных выплат будет зависеть от прожиточного минимума, устанавленного в пределах субъектов РФ. В среднем на каждого ребенка предусмотрено по 5 тыс. рублей.