Расходы на социальную помощь в России резко увеличились

Более 34 млрд руб. выделено из бюджета РФ для финансовой помощи семьям с детьми от 3 до 7 лет. Об этом премьер Михаил Мишустин сообщил на совещании 27 августа.

"По указу президента, с этого года такие выплаты назначаются малообеспеченным семьям", – напомнил глава кабмина.

Размер ежемесячных выплат будет варьироваться в разных регионах, поскольку зависит от размера прожиточного минимума в конкретной местности, но в среднем будет получаться по 5 тыс. руб. на ребенка.

Помимо этого, из федерального бюджета решено дополнительно выделить 2 млрд руб. на строительство жилья детям-сиротам. Ранее на эти цели уже было перечислено более 30 млрд рублей.

На расселение аварийного жилья дополнительно выделено 50 млрд руб., 180 млн руб. будет перечислено на Камчатку для повышения сейсмической устойчивости жилых домов. Еще 23 млн руб. Камчатка получит на закупки оборудования в реабилитационный центр для детей-инвалидов.

Более полумиллиарда рублей направят в Магаданскую область: 258 млн руб. на благоустройство парка "Маяк" и 253 млн руб. на строительство школы с детским садом в Магадане.

Забайкальский край получит 200 млн руб. на приобретение пожарных автомобилей и строительство зданий МЧС.

Еще 1,2 млрд руб. правительство РФ выделило для развитие туризма в стране, а на ремонт и прокладку дорог – 5 млрд, уточнил Мишустин.

Финансовую поддержку окажет федеральный центр и всем медикам страны. На выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям машин скорой помощи из бюджета выделено 22 млрд рублей. Плюс 320 млн руб. перечислят для поощрения медицинских кадров отделений Федерального медико-биологического агентства. На премии сотрудникам домов престарелых, интернатов для инвалидов и подобных социальных организаций дополнительно выделено 1,8 млрд рублей.

О том, сколько именно получат соцработники, "Утро.ру" писало ранее. На днях вице-премьер Татьяна Голикова внесла предложение продлить срок выплат премии медикам из-за коронавируса.

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