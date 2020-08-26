Президент России потребовал упростить систему получения соцпомощи

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила президенту страны Владимиру Путину выплатить медикам, которые борются с эпидемией коронавируса, средства в виде соцпомощи и в сентябре.

Об этом стало известно во время совещания главы государства с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".

Голикова также поведала, что в стране стабилизируется ситуация с коронавирусом. Почти у четверти медработников есть поздние антитела к COVID-19, а также, по ее словам, почти половина коек, которые предназначены для больных, свободны. Вице-премьер также подчеркнула, что осложнений у участников испытаний с вакциной от инфекции из Китая нет.

Голикова также рассказала, что 27 стран готовы купить у России вакцину. А Путин отметил, что Белоруссия станет одной из первых, кто получит ее. Также президент России потребовал убрать все бюрократические проблемы при выплате медикам денег.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в стране началось производство российской вакцины.