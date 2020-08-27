Выплаты на детей к 1 сентября: сколько и кому положено

Родителям компенсируют часть затрат к началу учебного года

Дополнительные выплаты к 1 сентября помогут родителям собрать детей в школу. Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в органы соцзащиты или МФЦ. Там подскажут, на какую сумму можно рассчитывать. Поскольку данный вопрос зависит от решения местных властей, размер пособия и условия его получения в регионах разнятся.

Чаще всего финансовую поддержку к началу учебного года могут получить многодетные семьи, родители, чей доход ниже прожиточного минимума, семьи с детьми-инвалидами, уточнили изданию "7дней" юристы "Правокард".

Например, в Москве можно подать заявление на компенсацию покупки школьной формы в размере 10560 рублей. В Санкт-Петербурге многодетным семьям компенсируется по 4467 руб., потраченных на покупку школьной и спортивной формы на каждого ребенка. Аналогичные выплаты действуют и в других регионах, чаще всего размер компенсации составляет 1 – 3 тыс. руб. на ребенка из малообеспеченной семьи.

Власти Московской области приняли решение выплатить ежемесячные детские пособия за сентябрь в августе. Соответственно, в конце лета родители получат по 2296 руб. на ребенка до полутора лет, по 4376 руб. на детей от 1,5 до 3 лет, по 1148 руб. на детей от 3 до 7 лет и по 576 руб. на детей старше 7 лет. Но важно понимать, что это не дополнительная, а опережающая выплата, поэтому следующее поступление соцпособия ожидается уже в октябре.



Ранее в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, в России дважды выплачивали по 10 тыс. руб. на ребенка до 16 лет. Родители, которые не успели подать заявление, могут сделать это до конца октября через портал госуслуг или отделение ПФР.

По решению правительства РФ установлено также ежемесячное денежное пособие на детей от 3 до 7 лет, напоминает "ФедералПресс". В стране сейчас более трех миллионов таких юных жителей. Для того, чтобы все получили обещанную финансовую поддержку, из Резервного фонда выделено 34,3 млрд руб., сообщает "Пятый канал".