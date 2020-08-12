Сразу за два месяца: детские пособия выплатят с опережением

Меру предприняли для удобства родителей

Детские пособия, которые ежемесячно получают семьи из Подмосковья, в этом месяце придут с опережением. Об этом заявили в региональном Министерстве социального развития. 

На такую меру решили пойти ради удобства родителей, которые собирают детей в школу, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". До сентября семьи получат выплаты сразу за два месяца – этот и последующий. 

Следующие выплаты на детей поступят в октябре. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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