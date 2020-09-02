Доведенные до отчаяния граждане Незалежной хотят выехать из страны на заработки

Тысячи украинских заробитчан-сезонников, застрявшие из-за коронавирусного карантина на родине, собирают подписи с требованием к киевским властям предоставить им беспрепятственный выезд с Украины в Россию и Евросоюз. Нынешнее руководство соборной ничего не предпринимает для поддержки трудовых мигрантов, которые из-за эпидемии остались без средств к существованию.

Обстановку усугубил тот факт, что украинским гастарбайтерам запретили трудиться на полях и предприятиях в 15 государствах-членах ЕС, с чем согласились и власти Незалежной.

"Президент и правительство не обеспечили всех нас рабочими местами дома. Теперь же они запрещают нам работать на чужбине. Ставьте подписи против такого отношения к себе!", – цитирует РИА ФАН одно из воззваний.

Подписи под новым документом по всей территории страны от Ужгорода до Мариуполя уже поставили около пяти тысяч человек.

Отметим, от услуг украинских заробитчан недавно почти в унисон отказались сразу 10 стран Евросоюза, где ранее традиционно трудились граждане соборной.

В частности, из-за угрозы распространения Covid-19, с которым плохая обстановка сейчас на Украине, запрет на въезд имеющих временную рабочую визу украинцев ввели Финляндия, Эстония, Дания, Германия, Литва и Венгрия. Также резко ограничили поток трудовых мигрантов с Украины Польша, Италия, Испания и Португалия.

По последним данным, в Незалежной с начала пандемии заболели 125 798 человек, 58 817 – выздоровели, 2656 – умерли.

