Киев вошел в состав России из-за оплошности американцев

В один момент Незалежная лишилась своей столицы

Журналист издания The New York Post Ярон Стейнбач допустил несколько ошибок в статье о женщине из Киева. Он присоединил столицу Украины к России, а также употребил неправильный вариант названия города.

В статье речь идет об инциденте, который произошел на борту самолета, прилетевшего в Киев из Турции. Одна из пассажирок выбралась на крыло через запасной люк. Через некоторое время она вновь вернулась в салон. Сообщается, что женщина таким образом хотела освежиться.

Говоря о странном поступке женщины из Киева, один из пассажиров отметил, что видел все своими глазами.

"Она прошла почти весь путь от хвоста до аварийного выхода, открыла дверь и вышла. К тому времени двое ее детей уже покинули самолет и стояли рядом со мной. Они удивились и сказали: "Это наша мама!" – рассказал очевидец.

Освещая данный инцидент, Ярон Стейнбач написал следующее: "Эта разгоряченная женщина не могла дождаться момента, когда она сойдет с рейса в России, поэтому решила остыть".

Более того, журналист использовал русский вариант названия столицы Украины. Он написал Kiev, что неверно. В соответствии с вариантом, принятым год назад Советом США по географическим названиям, необходимо было употребить форму Kyiv.