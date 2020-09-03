Киев окружит Крым "Нептунами"

Киев окружит Крым "Нептунами"
Фото: commons.wikimedia.org/Віталій Панчишин(CC BY 4.0)
Ракетные комплексы поставят на побережьях Черного и Азовского морей

В следующем году ВМС Украины намерены развернуть три дивизиона береговых ракетных комплексов "Нептун" в южных областях страны, чтобы контролировать побережьях Черного и Азовского морей. Таким образом Киев собирается противодействовать Черноморскому флоту России, который, по мнению командования Незалежной, может перейти к наступательным действиям из-за нехватки воды в Крыму.

Как заявил контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью изданию "АрмияInform", на боевое дежурство сразу поставят одну из батарей "Нептуна", чтобы расчет мог в любой момент открыть огонь. Военный назвал систему "настоящим прорывом в ракетостроении Украины". Его слова приводит Defence Express.

Ранее генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелов заявил, что компания начинает работу над сухопутной и авиационной версиями "Нептуна". В России эту ракету назвали советской Х-35, однако в Киеве уверяют, что существенно улучшили систему наведения, которая в данный момент не уступает даже американским аналогам. "Нептун" относительно недавно приняли на вооружение. Этому предшествовала целая серия испытаний в Одесской области.

Александр ИЛЬИН

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