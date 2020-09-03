Юморист не собирается произносить принятые в Незалежной громкие лозунги

Владимир Данилец уже много лет работает в составе дуэта "Кролики" вместе с Владимиром Моисеенко. Народный артист решил рассказать, почему он никогда не произнесет националистический лозунг "Слава Украине, героям слава!", который начал активно использоваться после событий 2014 года.

Как оказалось, такой призыв использовали еще во время Великой Отечественной войны. Данилец рассказал, что раньше, произнося эту фразу, украинские коллаборационисты заживо сжигали коммунистов. Именно таким образом погиб его дедушка.

"Его сожгли полицаи со словами "Слава Украине, героям слава!". Я никогда не произнесу эту фразу, потому что с этими словами убивали людей, которые защищали свою Родину", – цитирует звезду украинского "Аншлага" издание "Украина.ру".

По его мнению, события, которые происходили в Одессе в мае 2014 года, когда в результате протестов пострадали более 300 человек, очень похожи на те, которые происходили во время войны.

В отличие от известного юмориста, популярная артистка Настя Каменских прокричала бандеровский клич "Слава Украине!". Так она и ее муж приветствовали лейтенанта ВСУ в программе "Голос страны".