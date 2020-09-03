Отца Зеленского оставили без премии

Отца Зеленского оставили без премии
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Правительство Украины не согласилось на щедрый подарок главы государства своему родителю

Президент Украины Владимир Зеленский пытался улучшить материальное положение своего отца за казенный счет. Но члены кабмина инициативу отвергли.

Президентский указ о назначении пожизненной государственной стипендии ряду выдающихся граждан Украины появился в Сети накануне. В список награжденных попал и Зеленский Александр Семенович, доктор технических наук, 1947 года рождения. В документе не указано, что он – отец нынешнего президента Незалежной, но ФИО и другие данные совпадают.

"Да уж, "слуга народа"! До такого никто из его предшественников ещё не додумывался!", – написал в "Твиттер" политолог Владимир Корнилов, публикуя копию документа.

Подписчики в комментариях бурно обсуждали эту новость, предлагали обнародовать весь список родни главы государства и сочувствовали экс-президенту Петру Порошенко, который не додумался до такой схемы обогащения.

Размер пожизненной стипендии для выдающихся деятелей образования Украины, вышедших на пенсию, составляет 1,5 прожиточных минимума. Сейчас это чуть более 2,5 тыс. гривен, уточняют местные СМИ. Однако шикануть Зеленскому не дали. Вопрос об утверждении документа был снят с повестки заседания кабмина 2 сентября.

Александр Зеленский в интервью "Стране" заявил, что вовсе не расстроен таким поворотом событий: на жизнь ему и пенсии хватает, а случае чего сын поможет – он "человек не бедный". При этом Зеленский-старший настаивает, что денежное поощрение заслужил не родственными связями, а собственным трудом.

"Они меня выдвинули, я при чем? ... Почему я должен отказываться?", – удивился Зеленский. 

Ранее в Верховной раде заявили, что в низких пенсиях украинцев виновато советское руководство, платившее маленькие зарплаты жителям республики.

Николай ВИКТОРОВ

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