Правительство Украины не согласилось на щедрый подарок главы государства своему родителю

Президент Украины Владимир Зеленский пытался улучшить материальное положение своего отца за казенный счет. Но члены кабмина инициативу отвергли.

Президентский указ о назначении пожизненной государственной стипендии ряду выдающихся граждан Украины появился в Сети накануне. В список награжденных попал и Зеленский Александр Семенович, доктор технических наук, 1947 года рождения. В документе не указано, что он – отец нынешнего президента Незалежной, но ФИО и другие данные совпадают.

"Да уж, "слуга народа"! До такого никто из его предшественников ещё не додумывался!", – написал в "Твиттер" политолог Владимир Корнилов, публикуя копию документа.

Зеленский предлагает назначить персональную пожизненную пенсию... своему отцу!

Да уж, «слуга народа»! До такого никто из его предшественников ещё не додумывался! pic.twitter.com/tQjXG8s7C9 — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) September 3, 2020

Подписчики в комментариях бурно обсуждали эту новость, предлагали обнародовать весь список родни главы государства и сочувствовали экс-президенту Петру Порошенко, который не додумался до такой схемы обогащения.

Размер пожизненной стипендии для выдающихся деятелей образования Украины, вышедших на пенсию, составляет 1,5 прожиточных минимума. Сейчас это чуть более 2,5 тыс. гривен, уточняют местные СМИ. Однако шикануть Зеленскому не дали. Вопрос об утверждении документа был снят с повестки заседания кабмина 2 сентября.

Александр Зеленский в интервью "Стране" заявил, что вовсе не расстроен таким поворотом событий: на жизнь ему и пенсии хватает, а случае чего сын поможет – он "человек не бедный". При этом Зеленский-старший настаивает, что денежное поощрение заслужил не родственными связями, а собственным трудом.

"Они меня выдвинули, я при чем? ... Почему я должен отказываться?", – удивился Зеленский.

Ранее в Верховной раде заявили, что в низких пенсиях украинцев виновато советское руководство, платившее маленькие зарплаты жителям республики.