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Президент Украины Владимир Зеленский допускает массу непростительных ошибок в общении с представителями других стран. На это указала эксперт по дипломатическому этикету – преподаватель Киевского института международных отношений Наталья Адаменко.
Специалист напомнила, что на встречу с японскими дипломатами лидер Незалежной однажды пришел в джинсах и кепке, вызвав у тех настоящий культурный шок.
"Они ведь еле-еле приучили себя к тому, чтобы здороваться с европейцами за руку. И столкнулись вот с таким примером. Они ведь его после этого не простят", - сказала Адаменко.
Эксперт уверена: вопросы этикета должны отрабатываться со всей скрупулезностью. Особенно, когда речь идет о высокопоставленных лицах. Каждый политик обязан придерживать определенных правил, несмотря на тенденцию упрощения многочисленных протоколов.
"И не стоит заниматься подменой понятий: свобода и демократия не совместимы с хамством и бескультурьем", – заявила Адаменко в эфире "Эхо Киева".
Она также напомнила, как Зеленский появился на встрече с представителями МИД ряда государств в черной рубашке с закатанными рукавами. Такие ошибки постоянно совершаются протокольной службой украинского президента, отметила эксперт по дипломатическому этикету.
"Ведь это определенная функция и обязанность, которую должен уяснить каждый президент. Все говорят о своих правах и свободах, но забывают об обязанностях", – добавила Адаменко.
"Утро.ру" писало ранее, как Зеленский однажды решил искупаться в Черном море в красных плавках, чем вызвал многочисленные насмешки в свой адрес.
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