"Хамство с бескультурьем": Зеленский появился перед японцами в непристойном виде

"Хамство с бескультурьем": Зеленский появился перед японцами в непристойном виде
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Протокольная служба лидера Незалежной не умеет работать, считает эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский допускает массу непростительных ошибок в общении с представителями других стран. На это указала эксперт по дипломатическому этикету – преподаватель Киевского института международных отношений Наталья Адаменко.

Специалист напомнила, что на встречу с японскими дипломатами лидер Незалежной однажды пришел в джинсах и кепке, вызвав у тех настоящий культурный шок.

"Они ведь еле-еле приучили себя к тому, чтобы здороваться с европейцами за руку. И столкнулись вот с таким примером. Они ведь его после этого не простят", - сказала Адаменко.

Эксперт уверена: вопросы этикета должны отрабатываться со всей скрупулезностью. Особенно, когда речь идет о высокопоставленных лицах. Каждый политик обязан придерживать определенных правил, несмотря на тенденцию упрощения многочисленных протоколов.

"И не стоит заниматься подменой понятий: свобода и демократия не совместимы с хамством и бескультурьем", – заявила Адаменко в эфире "Эхо Киева".

Она также напомнила, как Зеленский появился на встрече с представителями МИД ряда государств в черной рубашке с закатанными рукавами. Такие ошибки постоянно совершаются протокольной службой украинского президента, отметила эксперт по дипломатическому этикету.

"Ведь это определенная функция и обязанность, которую должен уяснить каждый президент. Все говорят о своих правах и свободах, но забывают об обязанностях", – добавила Адаменко.

"Утро.ру" писало ранее, как Зеленский однажды решил искупаться в Черном море в красных плавках, чем вызвал многочисленные насмешки в свой адрес.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Навальный обвалил рубль

Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей