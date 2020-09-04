Протокольная служба лидера Незалежной не умеет работать, считает эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский допускает массу непростительных ошибок в общении с представителями других стран. На это указала эксперт по дипломатическому этикету – преподаватель Киевского института международных отношений Наталья Адаменко.

Специалист напомнила, что на встречу с японскими дипломатами лидер Незалежной однажды пришел в джинсах и кепке, вызвав у тех настоящий культурный шок.

"Они ведь еле-еле приучили себя к тому, чтобы здороваться с европейцами за руку. И столкнулись вот с таким примером. Они ведь его после этого не простят", - сказала Адаменко.

Эксперт уверена: вопросы этикета должны отрабатываться со всей скрупулезностью. Особенно, когда речь идет о высокопоставленных лицах. Каждый политик обязан придерживать определенных правил, несмотря на тенденцию упрощения многочисленных протоколов.

"И не стоит заниматься подменой понятий: свобода и демократия не совместимы с хамством и бескультурьем", – заявила Адаменко в эфире "Эхо Киева".

Она также напомнила, как Зеленский появился на встрече с представителями МИД ряда государств в черной рубашке с закатанными рукавами. Такие ошибки постоянно совершаются протокольной службой украинского президента, отметила эксперт по дипломатическому этикету.

"Ведь это определенная функция и обязанность, которую должен уяснить каждый президент. Все говорят о своих правах и свободах, но забывают об обязанностях", – добавила Адаменко.

"Утро.ру" писало ранее, как Зеленский однажды решил искупаться в Черном море в красных плавках, чем вызвал многочисленные насмешки в свой адрес.