Белорусская сторона хочет ответить на санкции Вильнюса

На сегодняшних переговорах в Минске премьеры Белоруссии и России Романа Головченко и Михаил Мишустин обсуждали возможность переброски нефтепотоков из Литвы в российские порты, в частности, в Усть-Лугу. Об этом сообщил входящий в большую московскую делегацию глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Министр добавил, что данный вопрос будет прорабатываться.

"Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, – у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты", – цитирует радио "Sputnik" Новака.

Министр подчеркнул, что его ведомство также будет работать над условиями смены нефтепотоков по поручению главы кабмина.



Напомним, пару дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявил, что переориентация грузопотока Республики из портов Литвы в морские гавани РФ будет немного не выгодна, но "по тарифам можно договориться". Это будет ответный шаг Минска на введенные санкции прибалтов против 30 белорусских чиновников, включая самого бацьки и его старшего сына.



Перед встречей правительств двух стран, Мишустин коротко переговорил с Лукашенко. Именно в ходе этой встречи глава государства рассказал нашему премьеру, что у Минска есть доказательства фальсификации истории с отравлением "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального.

Бацька заявил, что белорусская разведка перехватила некий разговор между Варшавой и Берлином, в котором и обсуждается данная фальшивка. Он обещал все материалы передать Москве.