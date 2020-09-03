В Кремле отреагировали на сенсацию от Лукашенко

В Кремле отреагировали на сенсацию от Лукашенко
Михаил Мишустин и Александр Лукашенко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Обнародованная Минском информация об отравлении Навального была сюрпризом для Москвы

В Москве не получали подробной информации, на основе которой Минск сделал вывод, что сообщение Берлина об отравлении блогера Алексея Навального было сфальсифицировано. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 3 сентября.

Ранее на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что спецслужбы Республики перехватили в радиоэфире разговор представителей ФРГ и Польши, в котором обсуждалась фальсификация обвинений в адрес России с использованием имени оппозиционного блогера.

Все данные Лукашенко пообещал передать российским службам безопасности, напомнил Песков. 

Комментируя эту информацию, глава Службы внешней разведки  России (СВР) Сергей Нарышкин допустил, что история с Навальным могла быть провокацией западных спецслужб, передает РИА "Новости". 

Накануне в Берлине заявили, что Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом типа "Новичок". Канцлер ФРГ Ангела Меркель пояснила, что оппозиционера хотели заставить молчать. Создатель "Новичка" усомнился в этой информации.

Навальный впал в кому 20 августа. Несмотря на то что в больницу Омска, куда его госпитализировали, прибыли медики из ведущих российских клиник, супруга активиста предпочла продолжить лечение в Германии. Сообщалось, что с 22 августа Навальный в бессознательном состоянии находится в госпитале "Шаритэ", однако журналисты не нашли подтверждения этой информации.

Николай ВИКТОРОВ

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