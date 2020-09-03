Граждане Пятой Республики не верят в столь топорную работу российских спецслужб

Вчерашняя информационная бомба из Берлина о том, что немецкая военная лаборатория якобы обнаружила в организме оппозиционера Алексея Навального следы нервно-паралитического яда из серии "Новичок", несомненно была подхвачена всеми западными СМИ.

Читатели французского издания Le Figaro обратили внимание на космически разную картинку "отравления" советским чудо-ядом в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и нынешнюю ситуацию с ярым критиком Кремля. В своей реакции они высмеивают версию германских специалистов, поскольку ни в России, ни в ФРГ, куда доставили пострадавшего, никто и нигде не применял специальных мер химзащиты, а также не понимают, зачем "кровавому режиму" травить оппонента, а затем спокойно отпускать его за пределы страны. К тому же на фоне выступления канцлера Ангелы Меркель тут же повысили голоса противники проекта "Северный поток – 2".

Отметим, статья вышла под заголовком "Навального отравили "Новичком", Берлин указывает на Москву" за авторством Пьера Авриля. Мы собрали самые яркие комментарии читателей.

"Сенатор Том Коттон призвал остановить "Северный поток", чтобы наказать за отравление Навального россиянами. А потом американские санкции против института, который разработал вакцину. – Мистер Авриль, это все-таки ваш дом или еще нет?" – задался вопросом Edmond.

"Навальный был отравлен "Новичком", смертельным нервно-паралитическим ядом, одна капля которого убивает половину города. С другой стороны, его жена, которая была рядом с ним в русском самолете, в русском госпитале, в немецком самолете, в немецком госпитале "Шаритэ", держала его за руку, целовала, гладила по лбу... не было ничего. Логически", – заметила anna.

"На прошлой неделе Москва была под давлением, потому что у Запада были неопровержимые доказательства того, что жена профессионального блогера выиграла президентские выборы в Белоруссии; намеки на то, что давление будет расти до ноября на Москву и Пекин, поскольку атмосфера в Вашингтоне колеблется между паранойей и шизофренией", – поделился мнением Arnold Mazirat.

"Итак, Анжела, ты прикажешь промышленникам BMW, AUDI, MERCEDES, MAHLE и другим производителям "технических" компонентов с высокой добавленной стоимостью прекратить экспорт качественной немецкой продукции в Россию? Заслужит ли Навальный такую жертву?" – написал Ben rol.

"Будем надеяться, что агент КГБ, который напортачил с этим могучим "Новичком", уволен. Еще один стажер!" – насмехнулся pokoupatel.

"Путин отключит подачу российского газа в Германию, Ангела успокоится", – сделал вывод The-Boss.

"Меркель? Жестко с Путиным, мягко с Эрдоганом", – намекнул pyrrhon77.

"Прежде всего, никаких поспешных суждений. Мы не до конца понимаем заинтересованность Кремля в убийстве оппонента, имеющего очень мало голосов", – напомнил taolmax.

"Я ищу интерес Путина и думаю, что даже Эйнштейн не нашел бы!" – констатировал Charles.O.

"Это совершенно абсурдно. Как?! В то время как он находится в центре внимания, Путин якобы приказал отравить самого главного из своих оппонентов? И ему было бы неловко доверить свою жертву немцам, которые входят в состав критикующей его тусовки? Кто может поверить, что президент России может совершать такие глупости? За кого нас принимают, пытаясь заставить нас проглотить такую чушь?" – возмутился Claude-Paul Rouquet.

"Ужасно то, с какой легкостью русских превращают в большого злого волка. Геополитика и французы составляют две большие разницы… Читайте что-нибудь кроме Фигаро, CNN и Times", – призвал ced001001001003.

"Простой вопрос: если Путин действительно отравил Навального, то почему он послал его в Берлин для проверки подлинности отравления? Мазохизм?" – удивился Adrien Michel.

"Вы думаете, Путин достаточно глуп, чтобы отравить своего главного оппонента и отпустить его делать анализ на Запад? Очнитесь!" – посоветовал HokutoNoDexter.

"Вещества вроде "Новичка" действуют мгновенно. Навальный заболел посреди полета. Но в самолете больше никто не заболел. Что вам сказать… так белыми нитками шито, что в ушах свистит", – констатировала anna.

Добавим, ранее сегодня пришла другая информационная бомба, но уже из Минска. Там в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал громкое заявление. Он сообщил, что данные Берлина об отравлении россиянина "Новичком" сфальсифицированы. По словам бацьки, это установила белорусская разведка, перехватив разговор Варшавы и Берлина. "Никакого отравления Навального не было", – объявил Лукашенко.И пообещал передать сегодня – завтра все данные переговоров в Москву.