Для подобного шага нынешние политические условия не являются перспективными, считают специалисты

После вчерашней встречи в Минске премьер-министров Белоруссии и России Романа Головченко и Михаила Мишустина в СМИ снова появилась тема возможности создания единой валюты для двух государств. Эксперты нашли плюсы и минусы для нового коллективного рубля. В любом случае, специалисты видят в подобных разговорах политическую составляющую, связанную с нынешней шаткой ситуацией в соседней Республике.

"Текущие обстоятельства вынуждают (президента страны Александра) Лукашенко начать объединяться с Россией в рамках договора о создании Союзного государства и принимать самые жесткие условия", – считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, в ином случае Москва прекратит поддержку бацьки, и из-за протестов он лишится президентского кресла, а если выдержит, может остаться без экономической помощи РФ.

Создание единой валюты пойдет на пользу России, полагает Капустянский, поскольку страна увеличит влияние рубля и укрепит его обеспеченность более сильной объединенной экономикой "за счет синергетического эффекта".

В свою очередь, никакого смысла в условно российско-белорусском "экю" не видит представитель Минска, старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб, оценивший возможный проект как геополитический шаг.

"С экономической точки зрения он способен принести и Москве и Минску лишь потери", – уверен белорус.

По его мнению, у национальных валют есть свои риски. Так, "россиянину" угрожают санкции в отношении РФ и падение цен на нефть; белорусскому рублю – те же рестрикции против Минска, а еще низкие международные резервы, высокий государственный долг, слабый платежный баланс и регулярные "походы" населения страны к обменникам за валютой. Поэтому единый рубль будет нести все эти риски одновременно, предупредил Иосуб.

Впрочем, шансов на создание совместной денежной единицы очень малы, т.к. именно сейчас в действующих условиях не наступил момент для ее зарождения.

"Ради реструктуризации кредитов прижатый к стене протестами Лукашенко сейчас согласится на любой вариант финансового сотрудничества. Вот только насколько прочны будут достигнутые с ним договоренности, если его положение под большим вопросом?" – задается вопросом шеф-аналитик "ТелеТрейд" Петр Пушкарев в комментарии для "Московского комсомольца".

Он отметил, что сейчас часть белорусского сообщества не считает Александра Григорьевича и его правительство вообще легитимными.

Напомним, накануне в Минске российская делегация и кабмин Республики обсуждали, в том числе, возможность перенаправить нефтепотоки с портов Литвы на наши гавани в Усть-Луге. Перспективу создания единой валюты вчера не обсуждали. Между тем, как сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, данная тема может возникнуть в ходе визита Лукашенко в Москву, которая должна состояться в ближайшее время.

