Повышение стоимости доллара и евро произойдет на фоне неблагоприятных для России внешнеполитических событий

Осень 2020 г. не станет хорошим временем для российской национальной валюты. В этом убежден эксперт по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин. Дело не только в негативных последствиях пандемии коронавируса для отечественной экономики.

Безусловно, эпидемия COVID-19 оказала свое влияние на позиции рубля. Сильно пострадал бизнес, доходы населения упали, цены пошли в рост, приток инвестиций оказался гораздо меньше ожидаемого. В таких условиях за лето курс рубля снизился на 5% по отношению к доллару и на 13% по отношению к евро. Эти внушительные показатели могут усугубиться под воздействием внешних факторов, отметил эксперт в комментарии "Утру.ру".

"Сейчас в качестве политического фактора снижения курса рубля может рассматриваться и раскручиваемая на Западе история с Алексеем Навальным. Если США введут очередные санкции против России, то рубль продолжит снижение своей стоимости. Как и в том случае, если возникнут новые препятствия для запуска газопровода "Северный поток-2".

События в соседней Белоруссии тоже сказываются на рубле. Нынешние протестные волнения уже плохо отразились на российской валюте, а отставка президента Александра Лукашенко ударит еще сильнее. Но что Белоруссия – даже выборы за океаном способны повлиять на курс рубля.

"Если победит действующий президент Дональд Трамп, это сыграет на руку России и немного простимулирует рубль, а вот если новым главой государства станет его оппонент из числа демократов, здесь рубль может продолжить снижение", - оценивает ситуацию Вершинин.

По его мнению, если в целом все будет спокойно, то осенью стоит ожидать рубль примерно на нынешнем на уровне: 75-77 руб. за доллар и 89-90 руб. за евро. Но если случится какой-то шок в политике или экономике, то вполне вероятно повышение курса до 100 руб. за евро и до 85 руб.за доллар.

В понедельник, 7.09, после полудня на Московской бирже за доллар давали 75,66 руб., за евро – 89,55 рубля.

Ранее эксперты оценили, как ситуация с Навальным может отразиться на российской экономике.