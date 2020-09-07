В ближайшее время стоимость валюты может измениться

Курс евро на Московской бирже поднялся на рекордные за последнее время значение – вырос на 78 копеек. Его стоимость составила 90,02 руб., по данным на 13:00.

До этого за отметку в 90 руб. евро в последний раз перескакивал в 2016 году, отмечает URA.RU. Цена за доллар держится в районе 76 рублей.

Эксперты прогнозируют, что серьезно на курс рубля может повлиять победа Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в США.