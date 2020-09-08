Падение рубля на Московской бирже продолжает ставить рекорды

В понедельник, 7 сентября, курс евро впервые за четыре с половиной года превысил отметку в 90, а доллар пробил уровень в 76 рублей. К середине дня сделки с расчетом "завтра" проходили по 90,02 руб. за евро и по 76,17 руб. за доллар.

Обратитесь к Меркель

Что касается причин обвала рубля, то на этот раз эксперты в своих прогнозах практически единодушны. По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, негативная динамика связана с общей напряженной ситуацией относительно перспективы введения новых санкций против России, а также судьбой газопровода "Северный поток – 2".

"Для США необходимо было найти любой повод, чтобы заблокировать завершение строительства газопровода, и инвесторы опасаются потерять средства, – сказал эксперт. – На фоне этого снижаются нефтяные котировки, у которых пока нет достаточного числа факторов поддержки – спрос на топливо в мире восстанавливается довольно медленными темпами".

Также, по словам Деева, на нефтяные цены негативно повлиял отказ Ирана от обязательств по сокращению добычи топлива, которое позволяет странам ОПЕК+ поддерживать приемлемую стоимость.

"Нефть, выступавшая фактором поддержки рубля, упала в диапазон 41 – 42 доллара, что привело к тому, что российская валюта ослабла", – говорит аналитик.

Еще более прям и радикален в своих оценках аналитик ФК "Калита Финанс" Дмитрий Голубовский.

"За прогнозом лучше, конечно, к Меркель сейчас обращаться, - отметил эксперт. – Это она рубль завалила, связав "Северный поток – 2" с ситуацией вокруг Навального. Плюс Белоруссия. Такие перспективы уже обсуждались нами ранее. Вот они и реализовались. Если так дальше пойдет, евро будет стоить и 100 рублей, и выше…".

Тайны берлинского двора

Дмитрий Голубовский, похоже, прав, так как в понедельник немецкое руководство разразилось довольно жесткими заявлениями относительно возможности "замораживания" "Северного потока – 2" из-за ситуации с Навальным.

В ходе брифинга официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт заявил, что канцлер Ангела Меркель готова отказаться от поддержки "Северного потока – 2". Причиной такого шага является отравление в России оппозиционера Алексея Навального, которое, по мнению немецких врачей и спецслужб, было осуществлено боевым ядом из группы "Новичок".

Ситуация осложняется тем, что именно Меркель долгое время оставалась единственным проводником идеи "Северного потока – 2" на Западе, вступив тем самым в жесткое противостояние с США.

Тот факт, что в России происходят покушения на жизнь оппозиционеров, способен свести на нет все старания немецкого канцлера. Надо понимать, что все это время Меркель поддерживала проект газопровода вовсе не из любви к России, а по причине его экономической выгодности для самой Германии.

Российский природный газ выгоднее поставок американского СПГ. Однако, учитывая, насколько далеко зашла политическая ситуация в самой России, проект действительно может оказаться под вопросом.

Все это прекрасно понимают не только политики. Несмотря на заявления Зайберта о том, что окончательного решения по проекту пока не принято, оно не смогло сдержать распродажу российского рубля.

Америке плохо

Еще одной причиной обвала российской валюты стала ситуация на американском фондовом рынке, на что обращает внимание Дмитрий Голубовский.

"Американский рынок проецируется на рубль, как на валюту третьего эшелона, – пояснил он. – Пара доллар/рубль коррелирует с фондовым рынком США. Рынок падает – рубль падает. Евро к доллару, кстати, тоже падает, просто гораздо медленнее, чем рубль. Рубль же падает по отношению ко всему".

Что касается среднесрочных прогнозов курса рубля, то они, к сожалению, безрадостны.

"Если в ближайшее время не появятся позитивные новости, ослабление может пройти до 77 – 78 рублей в паре с долларом и 91 – 92 в паре с евро", – констатировал Артем Деев.

Его коллега Дмитрий Голубовский еще более пессимистичен в прогнозах. Как уже отмечалось выше, в случае, если политическая ситуация не будет урегулирована, это касается и ситуации вокруг Навального и истории с Белоруссией, мы вполне можем увидеть евро и по 100 рублей.