Швейцарский франк проиграл: названы более надежные способы хранения денег для россиян
Швейцарский франк не является наилучшей валютой для хранения своих сбережений. Оптимальным вариантом можно назвать хранение своих активов в различных валютах, считает экономист Вячеслав Зайченко.
Он отметил, что не менее достойным конкурентом можно назвать и английские фунты с японской йеной. А самый лучший способ обезопасить имеющиеся средства – их хранение в различных валютах.
По словам Зайченко, времена абсолютной репутации швейцарского франка как лучшей валюты для своих активов уже прошли. Лучше всего иметь "корзину", куда можно вкладывать несколько валют. В таком случае человек создает себе "диверсифицированный портфель". Он обезопасит человека от непредвиденных финансовых рисков, и ценовые изменения каждой валюты на протяжении нескольких месяцев не нанесут ощутимого вреда, сообщает телеканал "360".
Тем не менее, считает специалист, каждый валютный курс основывается на различных торгах и графиках, которые на протяжении времени меняются: график может расти вверх, либо идти по наклонной вниз.
Стоит отметить, что прошедшие месяцы стали настоящим испытанием для мировой экономики. Некоторые страны уже сделали определенные выводы по устойчивости своих государственных экономических систем. Эксперт фондового рынка "БКС Брокер" Дмитрий Бабин заявлял ранее, что во время пандемии проявили устойчивость валюты европейских государств, не входящих в состав ЕС.
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